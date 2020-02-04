: Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 5-0 yendi

04.02.2020 22:43 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:01

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzonspor 5-0 kazandı. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 16. ve 67. dakikalarda Alexander Sörloth, 26. dakikada Yusuf Acer (kk), 43. dakikada Anthony Nwakaeme ve 61. dakikada Merthan Acil(kk) kaydetti.

OBİ MİKEL'E DESTEK

Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe maçı sonrasında ırkçı saldırılara maruz kalan Obi Mikel'e destek verdi. Taraftarlar, deniz bölümünde kale arkasına "Seninleyiz Obi" yazılı pankart açarak oyuncuya moral vermeye çalıştı. Karşılaşma öncesi taraftarlar, İdlib'te şehit düşen askerler için "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde bağırarak, yapılan saldırıya tepki gösterdi.

RÖVANŞ 13 ŞUBAT'TA

Karşılaşmanın rövanşı 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak.

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