Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor Otobüsünden Adam Aldıracak Kişiyi Analar Doğurmadı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor analizcisi özür dilemezse otobüse girer özür dilettiririm" diyen Volkan Demirel'e sert çıktı. Ağaoğlu, "Trabzonspor kulübünün otobüsünden adam aldıracak kişiyi analar daha doğurmadı." dedi.
Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Volkan Demirel, 1-1 biten Trabzonspor maçından sonra, "Trabzonspor'un analizcisi mi, tercümanı mı, arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim. Herkes haddini bilecek." dedi.
"BENİM TAKIMIMDA OLSAYDI BİLETİNİ KESERDİM"
A Spor canlı yayınına bağlanan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Volkan Demirel'e cevap verdi. Ağaoğlu, "Trabzonspor otobüsünden biri adam almaya kalkarsa, çok farklı şeylerle karşılaşabilir. Bunu söyleyen kendine baksın. İki maç oynandı ve olay çıkmadı diye buna içerledi herhalde. Böyle bir oyuncuyu ne kendi takımımda, ne de başka takımda istemem. Biletini keserim." dedi.
"SİZİN DEVRİNİZ KAPANDI ARTIK"
Ağaoğlu, "Trabzonspor'un otobüsünden adam aldırmak kimsenin haddine değil, analar daha doğurmadı onu. Camialar arasında gerginlik yaşatan ifadeler oldu yıllarca, bunlardan beslenenler oldu. Herhalde herkes nasıl bir insan olduğunu anladığı için, bunlar son çırpınışları. Sizin devriniz kapandı artık." diye konuştu.
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