Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada Yusuf ve Abdülkadir için önemli açıklamalarda bulundu.

"BORCUMUZU KAPATACAK RAKAMI BİLE GETİRSELER SATMIYORUM"

Ağaoğlu, "Monaco ve Lille ile en son konuştuğunuzda borcumuz119 milyon Euro, o paranın tamamını bir oyuncumuz içingetirip masamıza koysanız bile satmıyorum dedim. Ülkenin iki pırlantasını satın almak istiyorsanız gerçek değeriyle masaya geleceksiniz. O da gelecek yıl, bu sene değil. Bizim bu oyuncularımıza kimse sadece para olarak görmesin. Onları satmak ülke ekonomisine ihanettir. Sıradan bir transfer olmayacak. En iyi şekilde gidecekler ve ülkelerini en iyi şekilde temsil edecekler" şeklinde konuştu.