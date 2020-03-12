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Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na çirkin saldırı

Mücadelenin sona ermesinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu protokol tribününden saha dışına doğru çıkarken büyük bir şok yaşadı.

12.03.2020 02:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 02:13
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na çirkin saldırı

Mücadelenin sona ermesinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu protokol tribününden saha dışına doğru çıkarken büyük bir şok yaşadı.


Polis bariyerlerinin arkasından arabasına binen Ağaoğlu, Yeni Malatyaspor taraftarı taraftarı tarafından çirkin bir saldırıya uğradı.


Malatya taraftarı, Ağaoğlu'nun arabasına taşlı saldırı yaparken, küfürler havada uçuştu. Olayların ardından Ağaoğlu'nun kafile ile birlikte otele geçtiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Kaynak: Hürriyet

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