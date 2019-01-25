Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hastaneye Kaldırıldı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybından hastaneye kaldırıldı.
Trabzonspor'un tarihi buhrandan çıkartmak için büyük bir çaba sarfeden başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bugün saat 15:30'da hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
Trabzonspor'da oldukça yoğun ve stresli günler geçiren başkan Ağaoğlu, aşırı stres ve üzüntüye bağlı olarak yaşadığı kilo kaybından dolayı kendisini kötü hissetti ve yakınları tarafından Fulya Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.
10 GÜNDE 4 KİLO KAYBETTİ
Son 10 günde 4 kilo kaybeden Ahmet Ağaoğlu'nun aşırı stres ve üzüntüye bağlı uykusuzluk ve kilo kaybı yaşadığı öğrenildi.Trabzonspor yönetim kurulu üyesi ve sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Yaşar Kibar Güven yaptığı açıklamada, "Başkanımız son günlerde aşırı stres ve yorgunluğa bağlı olarak kendisini halsiz hissettiği için hastaneye gitmiştir. Gerekli kontrollerin ardından tedavisi yapılmaktadır. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi.
(Sporx)
-
Bekledikleri iyi haber Casdan, Uefadan ve Tff den gelmeyince kahrolmuştur. 2010-2011 kupasını alamadıkları için üzüntüden hastanelik olmuştur zavallı. 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçedir.Cevap Yaz 1 3 Yayından KaldırŞİKEBAHÇE: 2010-2011 sezonundan sonra Şampiyonlar ligine giden takım Trabzonspor olmuştur. fb takımını Cas, Fifa ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından şike yaptığını onaylamış ve yıllarca Avrupa kupalarından men etmiştir.2 2 Yayından Kaldır
-
PARALI ADAMLARIN,BU KADAR STRESLİ İŞLERE SOYUNMASI VE EGOLARINI TATMİN ETMEK İSTEMELERİNİ ANLAYAN BERİ GELSİN..HELE SÖZ KONUSU "TRABZON" OLUNCA..BİR ADS TARAFTARI OLARAK BAŞKANA "GEÇMİŞ OLSUN" DİYORUM..Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
ALLAHIN rahmet eylesin mekanı cennet olsun İNŞALLAH..AminCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
başkan istifa et birak bu takım adamı hasta eder ilerleyen haftalarda 4 5 yeme başlar yine :DCevap Yaz Yayından Kaldır