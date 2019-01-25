Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hastaneye Kaldırıldı

Trabzonspor'un tarihi buhrandan çıkartmak için büyük bir çaba sarfeden başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bugün saat 15:30'da hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Trabzonspor'da oldukça yoğun ve stresli günler geçiren başkan Ağaoğlu, aşırı stres ve üzüntüye bağlı olarak yaşadığı kilo kaybından dolayı kendisini kötü hissetti ve yakınları tarafından Fulya Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

10 GÜNDE 4 KİLO KAYBETTİ

Son 10 günde 4 kilo kaybeden Ahmet Ağaoğlu'nun aşırı stres ve üzüntüye bağlı uykusuzluk ve kilo kaybı yaşadığı öğrenildi.Trabzonspor yönetim kurulu üyesi ve sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yaşar Kibar Güven yaptığı açıklamada, "Başkanımız son günlerde aşırı stres ve yorgunluğa bağlı olarak kendisini halsiz hissettiği için hastaneye gitmiştir. Gerekli kontrollerin ardından tedavisi yapılmaktadır. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi.

(Sporx)

Kaynak: İHA