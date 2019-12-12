Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup oldu!

12.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:09

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı İsviçre temsilcisi Basel'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Elenmesi daha önce kesinleşen Trabzonspor, Avrupa'ya mağlubiyetle veda etmiş oldu. Basel'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Widmer ile 72. dakikada Stocker kaydetti.

TRABZONSPOR 1 PUAN TOPLADI

Bu sonuçla Basel grupta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle grubunu lider tamamladı ve Avrupa Ligi'nde adını son 32 turuna yazdırdı. Trabzonspor ise Basel ile evinde aldığı 2-2'lik beraberlik sonrasında aldığı 1 puanla UEFA macerasına nokta koydu.

İSVİÇRELİLERDEN KÜSTAH HAREKET

Öte yandan kritik mücadelede YPG paçavrası açılmasıyla gerginlik yaşandı. Trabzonsporlu taraftarlar paçavranın açıldığı tribüne girerken, güvenlik güçleri olaya müdahale ederek, o grubu stadın dışarısına çıkardı.