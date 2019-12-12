Haberler » Spor » Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup oldu! - Spor

Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup oldu!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında İsviçre temsilcisi Basel'e deplasmanda 2-0 yenildi ve grubunu 1 puanla son sırada tamamladı.

12.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:09
Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup oldu!

UEFA Ligi C Grubu son maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı İsviçre temsilcisi 'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Elenmesi daha önce kesinleşen Trabzonspor, Avrupa'ya mağlubiyetle veda etmiş oldu. Basel'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Widmer ile 72. dakikada Stocker kaydetti.

TRABZONSPOR 1 PUAN TOPLADI

Bu sonuçla Basel grupta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle grubunu lider tamamladı ve Avrupa Ligi'nde adını son 32 turuna yazdırdı. Trabzonspor ise Basel ile evinde aldığı 2-2'lik beraberlik sonrasında aldığı 1 puanla UEFA macerasına nokta koydu.

İSVİÇRELİLERDEN KÜSTAH HAREKET

Öte yandan kritik mücadelede YPG paçavrası açılmasıyla gerginlik yaşandı. Trabzonsporlu taraftarlar paçavranın açıldığı tribüne girerken, güvenlik güçleri olaya müdahale ederek, o grubu stadın dışarısına çıkardı.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler