Haberler » Spor » Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi! - Spor

Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi!

Trabzonspor, bir dönem Galatasaray forması giyen Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Senegalli futbolcu, sosyal medya hesabından transferi Trabzonspor forması giyip, "Yeni yıl sürprizi" notuyla duyurdu.

31.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:26
Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi!

Trabzonspor, 'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Senegalli futbolcu, Instagram hesabından transferi formayı giyip, "Yeni yıl sürprizi" notuyla duyurdu.

"NDİAYE İLE GÖRÜŞTÜK"

Öte yandan Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, 6-2 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçı ardından basın mensuplarının Badou Ndiaye ile ilgili sorularına, "Ndiaye listemizde olan bir oyuncu. Görüştük, hepsi bir süreç tabii ki. O süreç sürüyor. Bizim transfer yapmamız için bütçe oluşturmamız, kaynağı sağlamamız gerekiyor. Kaynağı sağlamadan hiçbir transfer yapmayacağız. Kaynağı sağladığımızda teknik heyetin isteği doğrultusunda oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Yabancı oyuncuda bilindiği gibi bir tane boşluğumuz var. Duruma göre ne yapacağımıza bakacağız" şeklinde cevap vermişti.


Haber Videosu

: Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi!
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (7)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler