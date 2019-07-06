Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı
Trabzonspor, Nijeryalı forvet oyuncusu Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı. Deneyimli oyuncunun serbest kalma bedeli 6 milyon euroya yükseltildi.
Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesinin uzatıldığını bildirdi.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anthony Nnaduzor Nwakaeme arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.
Sözleşmenin bitiş tarihi bir yıl uzatılarak 31.05.2022 olmuştur, 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. 4 milyon euro olan serbest kalma tutarı 6 milyon euroya yükseltilmiştir."
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