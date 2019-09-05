Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 2010-2011 sezonu şampiyonluğu yorumu Fenerbahçelileri kızdırdı!

05.09.2019 11:08

Fenerbahçe Kulübü, Ergenekon Davası gerekçeli kararı sonrasında resmi internet sitesinden, "BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ; Şike, Delil, Örgüt Yok 'Kumpas' Var !" başlıklı bir yazı paylaşmıştı.

"TERTEMİZ ŞAMPİYON TRABZONSPOR"

Fenerbahçe'nin bu açıklaması sonrası Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Zorluoğlu paylaşımında, "2010-2011 sezonunun tertemiz şampiyonu Trabzonspordur NOKTA." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu'nun bu paylaşımına Fenerbahçeliler tepki gösterirken, Trabzonsporlular ise destek verdi.

TRABZONSPORLULAR GEÇEN SENE ELEŞTİRMİŞTİ

Zorluoğlu, 20 Mayıs 2018 tarihindeki Fenerbahçe-Real Madrid maçını sarı-lacivertli taraftarlar ile birlikte takip etmiş ve Trabzonsporlu taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.