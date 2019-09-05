Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 2010-2011 sezonu şampiyonluğu yorumu Fenerbahçelileri kızdırdı!

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 2010-2011 sezonu şampiyonluğu yorumu Fenerbahçelileri kızdırdı!

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonuyla alakalı, "Şike, Delil, Örgüt Yok 'Kumpas' Var" açıklamasına Twitter'dan, "2010-2011 sezonunun tertemiz şampiyonu Trabzonspordur NOKTA." yorumunu yaptı.

05.09.2019 11:08
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 2010-2011 sezonu şampiyonluğu yorumu Fenerbahçelileri kızdırdı!

Fenerbahçe Kulübü, Ergenekon Davası gerekçeli kararı sonrasında resmi internet sitesinden, "BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ; Şike, Delil, Örgüt Yok 'Kumpas' Var !" başlıklı bir yazı paylaşmıştı.

"TERTEMİZ ŞAMPİYON TRABZONSPOR"

Fenerbahçe'nin bu açıklaması sonrası Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Zorluoğlu paylaşımında, "2010-2011 sezonunun tertemiz şampiyonu Trabzonspordur NOKTA." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu'nun bu paylaşımına Fenerbahçeliler tepki gösterirken, Trabzonsporlular ise destek verdi.

TRABZONSPORLULAR GEÇEN SENE ELEŞTİRMİŞTİ

Zorluoğlu, 20 Mayıs 2018 tarihindeki Fenerbahçe-Real Madrid maçını sarı-lacivertli taraftarlar ile birlikte takip etmiş ve Trabzonsporlu taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 2010-2011 sezonu şampiyonluğu yorumu Fenerbahçelileri kızdırdı!
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YORUMLAR (38)

  • TARAFTAR:
    sen belediyedeki işine bak sana ne fenerden trabzondan fener seni şikayet etse sadece tipten 20 yıl ceza yersin
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  • VAN:
    Van''da kayyum iken 2 sene üst üste Fenerin euroleague final maçları için organizasyon yaptı. Kendisi de içindeydi. seni gidi reklamcı vali-kayyum-başkan.
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  • MUSTAFA:
    aynı savcılar birilerinin de yolsuzluk yaptığını iddia etmişti, ona inanmayıp fb nin şike yaptığına inanmak işte buna kargalar bile güler. . .
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  • KUZEY-IRAK:
    tespit olarak konu kapanmıştır manasında NOKTA yazmış cümle sona erince . koymuş. çok bildiğini sanan sensin cahil
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  • ACAİPSİN:
    Cümle bitince genelde nokta iişareti konarak bitirilir (Dikkatini çekerim nokta yazısı değil işareti), akıllı arkadaşım. Yoksa sen cümleni bitirirken nokta işareti yerine nokta mı yazıyorsun? :))
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