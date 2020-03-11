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Türkiye Partisi, Türkiye, Ekonomi

TPF Başkanı Düzgün: "YZB'yi iptal ettik, marketlerimizde koronavirüs için ise önlem artırdık"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) Fuar ve Kongresi'ni, koronavirüs nedeniyle iptal ettiklerini duyurdu.

11.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:26
TPF Başkanı Düzgün:

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) Fuar ve Kongresi'ni, koronavirüs nedeniyle iptal ettiklerini duyurdu. Düzgün, TPF üyesi tüm yerel marketlerde, virüsle mücadele için gerekli ürün, satış noktası ve personel hijyenine ilişkin önlemlerin artırıldığının da altını çizdi.


Yerel zincir marketlerin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, koronavirüse ilişkin yerel marketler olarak aldıkları önlemler kapsamında bir açıklama yaptı. Düzgün, açıklamasında şunları aktardı:


"Her yıl üreticiden tedarikçiye organize perakende sektöründen binlerce kişiyi bir araya getirdiğimiz Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) Konferansı ve Fuarı'nın 12'ncisini, koronavirüse karşı önlem alma ve buluşma katılımcılarımızı olası risklere karşı koruma ihtiyacımız nedeniyle iptal ettik. Bu yıl 15-16 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirmek üzere yola çıktığımız buluşmamızın iptali nedeniyle sektörümüze, geleceğe birlikte ışık tutmak üzere sil baştan ele alacağımız bir kurguyla yenilenmiş bir YZB düzenleme sözü veriyor; müşterilerimizden ise koronavirüs nedeniyle yerel marketlerden yana müsterih olmalarını rica ediyoruz.


Ardahan'dan Edirne'ye, Türkiye'nin dört bir yanında 72 bine yakın çalışanı, 4 bin 300 satış noktası ve 2 milyon 750 bin metrekare satış alanıyla hizmet veren yerel marketlerimiz, satış noktalarında ürün, mekan ve personel hijyenine ilişkin gerekli tüm önlemleri almış ve gerekli tüm hijyenik ürünlerin yeterli stokunu ise yapmış durumdadır.


Koranavirüsün ülkemize ulaşmaması adına gerekli tüm önlemleri almış ve süreci bugüne dek başarıyla yürütmüş Türkiye'mize, önümüzdeki süreç için de tüm kalbimizle başarı diliyor; virüs nedeniyle rahatsızlanacak hastalarımıza ise şimdiden üzülerek geçmiş olsun diliyoruz. Yerel marketler olarak bugüne kadar olduğu gibi, bu süreçte de Anadolu'nun tüm bölgelerinde, vatandaşımızın, bölge insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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