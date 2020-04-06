Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak Tottenham forması giyen Son Heung-min, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada askere gidecek.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, yeni tip kovid-19 nedeniyle liglere verilen arada askerlik görevini yerine getirecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Son, geçen hafta ülkesi Güney Kore'ye giderek karantinaya girdi. MAYIS AYINDA İNGİLTERE'YE GİDECEK Son'un karantina süresi bitince, 4 haftalık zorunlu askerlik görevini yapacağı ve mayıs ayında İngiltere'ye döneceği belirtildi. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı. Kaynak: AA