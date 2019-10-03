Tottenhamlı Eriksen, eşi ile takım arkadaşı Verthongen'in ilişki yaşadığı iddialarını yalanladı

03.10.2019 09:21

Tottenham Hotspur oyuncusu Christian Eriksen, basında 'eşinin kendisini takım arkadaşlarıyla aldattığı' yönündeki iddialarla ilgili olarak "Saçmalık" yorumunda bulundu.

2019-2020 sezonuna sıkıntılı bir giriş yapan ve 10 resmi maçta yalnızca üç galibiyet elde edebilen Tottenham Hotspur'da yıldız oyuncu Christian Eriksen ve Jan Verthongen'in isminin geçtiği dedikodu İngiliz basınına ve sosyal medyaya damgasını vurdu. Ada basınının ortaya attığı senaryoya göre Eriksen'in eşi yıldız futbolcuyu Belçikalı takım arkadaşı Jan Verthongen ile aldattı. Eriksen iddiaları yalanladı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Tottenham'ın Belçikalı defans oyuncusu Verthongen'in sağ gözünün altındaki morluğun görüntülenmesi üzerine ortaya atılan senaryoya göre, takımın yıldız golcüsü Harry Kane olayı çözdü ve soyunma odasında Verthongen'i yumrukladı. Verthongen'e bu sebepten ötürü yeni kontrat önerilmezken takım içindeki ortamın epey bozulduğu ifade edilmişti. Bunun üzerine teknik direktör Mauricio Pochettino da takımdan ayrılma kararı aldı. Arjantinli çalıştırıcı Real Madrid'e giderse yanına Eriksen ve Kane'i de alacak" ifadeleri haberlerde yer almıştı.