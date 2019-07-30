Tottenham, Real Madrid'i 1-0 mağlup etti

Audi Cup'ta Tottenham, Real Madrid'i Harry Kane'in golüyle 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Tottenham ile Real Madrid Audi Cup 2019 ilk maçında Allianz Arena'da karşılaştı. İngiliz ekibi Tottenham, 22. dakikada Harry Kane'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Tottenham finalde Bayern Münih-Fenerbahçe mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

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