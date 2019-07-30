Tottenham, Real Madrid'i 1-0 mağlup etti
Audi Cup'ta Tottenham, Real Madrid'i Harry Kane'in golüyle 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Tottenham ile Real Madrid Audi Cup 2019 ilk maçında Allianz Arena'da karşılaştı. İngiliz ekibi Tottenham, 22. dakikada Harry Kane'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve finale yükseldi.
Tottenham finalde Bayern Münih-Fenerbahçe mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.
YORUMLAR (3)
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Fenevde tofaş cup da finale kalmış hahahaaaa dar ağacındada olsak tek eğlence fenevbahçe:)))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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2. FİNALİSTTE BELLİ OLMUŞTU ZATENCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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final bayern münich fener 4 cüCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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