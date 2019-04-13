Tottenham, Sahasında Huddersfield Town'u 4-0 Yendi

İngiltere Premier Ligin 34. haftasında, Şampiyonlar Ligine kalma mücadelesi veren Tottenham, küme düşmesi kesinleşen Huddersfield Town'u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Tottenham, 24. dakikada Victor Wanyama, 27. dakikada Lucas Moura'nın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

MOURA HAT-TRİCK YAPTI

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Tottenham, 87. ve 90+3. dakikalarda Moura'nın fileleri iki kez daha havalandırmasıyla mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Tottenham, bir maç eksiği ve 67 puanla Chelsea'yi geçerek 3'üncü sıraya yükseldi. Huddersfield Town ise 14 puanla son sırada kalmaya devam etti.

Kaynak: AA