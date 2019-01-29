Yöneticiliği Bırakan 'Topuklu Çiftçi', Muz Yetiştirmeye Başladı

Antalya'da, turizm sektöründe 20 yıldan fazla yöneticilik yapan Gülay Yando, çiftçi oldu.

Mersinli çiftçi ailenin kızı olan, eski turizmci Gülay Yando, Manavgat ilçesindeki 20 dönüm alana kurduğu örtü altı muz üretim tesisinde, yıllık 160 bin ton muz üretmeyi planlıyor. Devlet teşvik kredisi ile üretim tesisine 2,5 milyon TL yatırım yaptığını anlatan Yando, ojeli tırnakları, topuklu ayakkabıları, fönlü saçlarıyla tesisine giderek, çalışmaları ve muz bitkilerini yakından takip ediyor. Kimi zaman çizmesini giyip, çalışanlarıyla birlikte ot yolan, gübre atan ve bitkileriyle ilgilenen Yando, işini çok sevdiğini söylüyor.

Turizm sektöründeki kariyerinin son 3 yılını Bahreyn'de işletmecilik yaparak geçirdiğini, o dönemde tarıma merak sardığını anlatan Gülay Yando, Antalya'ya dönme kararının ardından neler yapabileceğini araştırdığını ve muzla tanıştığını söyledi. Muzun, insan DNA'sına en yakın bitki olduğunu araştırmaları sonucu öğrendiğini kaydeden Yando, "Muz bitkisi verdiğiniz sevgiyi hissediyor ve bunu meyvelerine yansıtıyor. Bitkilerini severseniz, onlar da sizi seviyor ve üretime yansıyor" diye konuştu.

ARKADAŞLARI 'TOPUKLU ÇİFTÇİ' DİYOR

Antalya ekonomisi için turizm ve tarımın dinamik sektörler olduğunu anlatan Yando, arkadaşlarının 'topuklu çiftçi' ve 'hanım ağa' gibi söylemleriyle motive olduğunu anlattı. İlk yıl bitkileri genç olduğu için yüzde 100 verim alamadığını dile getiren Yando, "Bu yıl yüzde 100 üretim kapasitesine çıkacağımı düşünüyorum. Bir muz salkımı ortalama 35- 40 kilogram geliyor. Yılda 160 bin ton üreterek iç pazara sunacağım. İhracat yapmayı şimdilik planlamıyorum. Türkiye, tükettiği muzun yüzde 60'ını üretebiliyor. Biz üreticiler vatandaşlarımızın yerli muz yemesini istiyoruz. Üretimi artırarak, yüzde 60'larda olan rakamları yüzde 100'e çıkarmak hedefimiz" dedi.

TEKNOLOJİK SERA

Seralarında modern sistem uygulaması yapıldığını da kaydeden Gülay Yando, "Dış sıcaklık ne olursa olsun, muz bitkisi için sıcaklık 8 derecenin altına düşmemeli. Eğer ısı düşerse bitki uykuya geçiyor. Bu nedenle bilgisayar kontrollü ısıtma sistemlerimiz var" diye konuştu.

Kaynak: DHA