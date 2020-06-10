Toplum 5.0 Hangi Değişiklikleri Beraberinde Getirecek? Toplum 5.0 Enstitüsü Kurucu Ortağı ve Başkanı olan Dr. Yıldız Tuğba Kurtuluş Kara, Toplum 5.0 konusunda görüşlerini iletti.

Toplum 5.0 Enstitüsü Kurucu Ortağı ve Başkanı olan Dr. Yıldız Tuğba Kurtuluş Kara, Toplum 5.0 konusunda görüşlerini iletti. Batı'da akıllı toplum olarak da adlandırılan bu kavramın Japonya tarafından ortaya atıldığını belirterek söze başlayan Kurtuluş, bu başlığın teknolojinin insanların kontrolünde olarak gelişim sağlayacağı anlamına geldiğini ifade etti. Yapay zekanın öğrenmesi ile insanların öğrenmesi arasındaki farka dikkat çeken Kurtuluş, insanların yaşam boyu öğrenmeye ve girişimcilik kavramlarına eğileceğini söyledi. Kurtuluş bu süreçte, duygusal esneklik, yeniliğe açık olmak, adaptasyon yani uyum kavramları geleceğin insanının ayırt edici özellikleri olacak diye fikirlerini açıkladı.