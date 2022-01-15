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TOKİ Mehmet Akif Ersoy voleybolda şampiyon oldu

TOKİ Mehmet Akif Ersoy voleybolda şampiyon oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DÜZCE(İHA) – Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda gerçekleştirilen Okul Sporları Küçük Kızlar Voleybol il birinciliği müsabakalarında TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu şampiyon oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda gerçekleştirilen Okul Sporları Küçük Kızlar Voleybol il birinciliği müsabakalarında TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında okul sporları küçük kızlar voleybol il birinciliği yapıldı. 11 gün süren Voleybol müsabakalarına 12 takım katıldı. Müsabakalar sonunda TOKİ Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu birinci, Yeni Vakıf Orta Okulu ikinci, Cumayeri Orta Okulu üçüncü ve Bilgi Orta Okulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan takdim etti. - DÜZCE

TOKİ Mehmet Akif Ersoy voleybolda şampiyon oldu

TOKİ Mehmet Akif Ersoy voleybolda şampiyon oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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DÜZCE(İHA) – Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda gerçekleştirilen Okul Sporları Küçük Kızlar Voleybol il birinciliği müsabakalarında TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu şampiyon oldu.

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