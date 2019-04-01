TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut Atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Bulut atandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, TOKİ Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Bulut TOKİ Başkanlığına atandı.
"ÖMER BULUT ATANMIŞTIR"
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer başkan yardımcısı Ömer Bulut atanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA