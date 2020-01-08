: TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı

08.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:07

Yerli otomobil görücüye çıkmasıyla birlikte vatandaşların ilgi odağı oldu. Özellikleriyle ve tasarımıyla piyasaları sallayan yerli otomobilin tasarım sürecinin anlatıldığı bir video TOGG tarafından yayınlandı.

"TASARIM HİKAYESİ..."

Yapılan paylaşımda şu mesaja yer verildi: Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve tasarım ekibimiz... Herkesin büyük beğenisini kazanan Türkiye'nin Otomobili tasarım hikayesi mini bir belgesel ile Cuma günü burada.

60 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU

Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtılan Türkiye'nin Otomobili büyük beğeni topladı. İlk araç 2022'de banttan inecek. Büyük beğeni toplayan yerli oto 'doğuştan elektrikli'. 300 ve 500 kilometre menzil opsiyonlarına sahip Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşıyor. Araç 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile de 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

ERDOĞAN: DÜNYAYA ADIMIZI DUYURACAK OTOMOBİL

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Hayalimiz, tüm hakları ülkemize ait olan, tasarımcılarımızın ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olmaktı. Elini taşın altına koyan babayiğitler ortaya çıktı ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) kurdu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

HAKLARI YÜZDE 100 TÜRKİYE'YE AİT

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yola çıkarken, fikri sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait olan, en güncel halde küresel bir marka yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Karakaş, ürün gamında 15 sene içinde 5 model olacağını vurgulayarak, "İlk 2 senede SUV'la başlayıp, akabinde 18 - 24 ay içinde C segment sedanımızı getireceğiz. Bu markanın isimlendirme sürecini önümüzdeki sene ortası tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

YERLİ ARABANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

400 Beygir Güç: Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.

Otonom Sürüş Özelliği: Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.





Holografik Asistan Teknolojisi: Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor

Çözümler sunuyor: TOGG'un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak.

Asistan özelliği: Yerli otomobil hayatın birçok farklı alanında sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline gelecek. TOGG'un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup'ın "akıllı yaşam" başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın her fırsatta dile getirdiği "otomobilden f Haberler azlasını yapacağız" iddiasını da güçlendiriyor.

Akıllı cihazlarla iletişim: Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren bu yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.

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