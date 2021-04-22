TODEX kimin? Fatih Özer kimdir?
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TODEX kimin? Fatih Özer kimdir?

TODEX kimin? Fatih Özer kimdir?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Türkiye'de 400 bin kullanıcısı olan yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bu sabah Türkiye gündeminin bir numaralı konusu oldu. Peki, TODEX kimin? Fatih Özer kimdir? İşte, detaylar…

Kripto para borsasında faaliyet gösteren Thodex'in kurucusu ve sahibi Faruk Fatih Özer, 400 bine yakın kişiyi dolandırarak 2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçtı. Arnavutluk'a gittiği tespit edilen Özer'in hayatı ise merak konusu oldu. Thodex kullanıcıları bu süreçte neler olacağını merak ederken, herkes Fatih Özer kimdir ve TODEX kimin gibi konuları araştırdı.

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Çalışma hayatına 2007 yılında atılan Faruk Fatih Özer, 2008 yılında kripto para borsasına giriş yaptı. Koineks ile kripto borsasına giren Özer, 2017 yılının eylül ayında ise Thodex'i kurdu ve Koineks'in mevcut kullanıcılarının tamamı Thodex'e taşındı.

Kripto borsasının yanı sıra e-ticaret ve yazılım teknoloji alanlarında da çalışan Faruk Fatih Özer'in şirketi Thodex, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Myanmar, İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Özer'in 27-28 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Yurt dışına çıkan Özer, adres olarak Ticaret Sicil Gazetesi'ne Darıca'da bir apartman dairesini gösterdi. 2017'de kurulan Thodex'in şirket unvanının izini sürüldüğünde ise Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne ulaşılıyor.

Koineks Teknoloji ilk başta Şişli'de faaliyet gösteriyor. Sonrasında 2019 yılında Kadıköy'de sokak arasındaki 10 katlı bir apartman dairesine taşınıyor. Buradan da yine 2019 yılında Nida Kule'ye şirket adresinin taşınması gerçekleştiriliyor.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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