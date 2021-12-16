TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "4.253 TL net asgari ücret hayırlı olsun. Taleplerimiz arasında yer alan tüm çalışanların ücretlerinden asgari...
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "4.253 TL net asgari ücret hayırlı olsun. Taleplerimiz arasında yer alan tüm çalışanların ücretlerinden asgari ücrete tekabül eden kısmının Gelir ve Damga Vergisi'nden muaf tutulması olumlu olmuştur.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "4.253 TL net asgari ücret hayırlı olsun. Taleplerimiz arasında yer alan tüm çalışanların ücretlerinden asgari ücrete tekabül eden kısmının Gelir ve Damga Vergisi'nden muaf tutulması olumlu olmuştur. Ülkemizin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz." - ANKARA
??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!— Haberler (@Haberler) December 16, 2021
Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi?
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