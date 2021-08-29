TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos 1922'nin, milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanı olduğunu belirterek, "Bu büyük zafer, hepimiz için gurur günüdür.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos 1922'nin, milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanı olduğunu belirterek, "Bu büyük zafer, hepimiz için gurur günüdür." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bu tarihi günün, milletin bağımsızlık ve bir arada yaşama iradesinin en net ifadesi olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos 1922'nin, milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanı olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bu büyük zafer, hepimiz için gurur günüdür. Ecdadımızın bize kazandırdığı bu güzel tarihe ve değerlere sahip çıkmak zorundayız. Milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. Bu bilinçle beraber biz iş dünyasının temsilcilerine düşen en önemli görev ülkemizin ekonomisini büyütmek, istihdam ve yatırım iştahımızı her zaman canlı tutmaktır. Geleceğimiz için canlarını feda eden ve bugün sahip olduğumuz imkanların temellerini atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize layık olabilmek için var gücümüzle çalışacağımızı bir kez daha ifade ediyor, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler Ekonomi
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