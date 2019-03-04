TMSF Başkanı Muhiddin Güral: Kayyum Atanan 932 Şirketin Aktif Büyüklüğü 57,9 Milyar TL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumluğunda yönetilen şirketlerle ilgili açıklama yaptı. Gülal, "TMSF kayyumunda yönetilen 932 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin toplam öz kaynakları 21,2 milyar TL, ciroları 31,7 milyar TL ve aktif büyüklüğü de 57,9 milyar TL" dedi.

"ŞİRKETLERİ DEĞİL ŞAHISLARI CEZALANDIRACAĞIZ"

Bu şirketlerde an itibariyle 44 bin 306 kişinin çalıştığının altını çizen Gülal, "Biz bu yapıya aidiyeti olan şahısları, Türkiye hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandıracağız ama şirketleri cezalandırmayacağız. Şirketlerin her biri milli servet, her birinin ekonomiye önemli katkıları var. Dolayısıyla bu şirketler istihdam ve katma değer üretmeye devam edecekler" diye konuştu.

"FETÖ BAĞLANTILI ŞİRKETLERİN YURT DIŞI VARLIKLARI İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Gülal, "Biz FETÖ'ye aidiyeti ve iltisakı olan şirketlerin yurt dışındaki varlıklarının da TMSF'ye kazandırılması yolunda bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Kırgızistan'da da Kaynak Holding'e ait NT Mağazalarının usulsüz devrine ilişkin bir hukuk mücadelesi başlatmıştık. Sonuç TMSF lehine kesinleşti. Oradaki mağazalarının varlıklarını ve mülklerini devraldık" ifadelerini kullandı.

"BÜNYEMİZDEKİ ŞİRKETLERE MİLLİ SERVET OLARAK BAKIYORUZ"

Yurt dışında usulsüz devredilen FETÖ varlıklarının TMSF'ye kazandırılmasıyla alakalı etkin bir mücadele yürüttüklerini söyleyen Gülal, "Bu gibi mücadeleleri Kazakistan, Tacikistan, İngiltere ve Amerika'da veriyoruz. Bunlarla ilgili Kırgızistan özelinde olduğu gibi iyi neticeler alıyoruz. İnşallah tüm mahkemelerde iyi neticeler bu malları ülkemize kazandıracağız. Bünyemizdeki şirketlere milli servet bakışıyla baktığımız için katma değer üretmeye, istihdam sağlamaya devam edecekler. Biz de bu politikayı sürdüreceğiz" dedi.

"ÇAĞLAR GRUBU İLE 837 MİLYON DOLAR TAHSİLAT YAPTIK"

TMSF Başkanı geçtiğimiz gün Cavit Çağlar ile ibralaştıklarını da hatırlatarak, "Mevcut teminat durumumuz ve borçlularımızın ödeme iradesi kapsamında tüm borçlularımızla ibralaşma iradesi ortaya koyduk. Çağlar Grubuyla da toplam 837 milyon dolar tahsilat yaparak ibralaşarak yollarımızı ayırdık" diye konuştu.

Kaynak: İHA