TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon liralık bağış yapacak. Ayrıca, TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bir destek de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) geldi. TMSF, kampanyaya 20 milyon liralık destek yapacak.

TMSF'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TMSF 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon TL'lik destek sağlayacak. Ayrıca, TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak."

ERDOĞAN 7 AYLIK MAAŞINI BAĞIŞLADI

Kampanyaya start veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk bağış yapan isimdi. Erdoğan, "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi'ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aylık maaşı 2020 yılı için 81 bin 250 lira olmuştu. Buna göre Erdoğan kampanyaya 568 bin 750 TL bağışlamış oldu.

İşte kampanyanın hesap numaraları:

Kaynak: İHA