TMSF, Adularya Enerjiyi 1,1 milyar TL muhammen bedelle yeniden satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) daha önce de satışa sunulan Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 1,1 milyar TL muhammen bedel üzerinden yeniden satışa sundu.

20 AĞUSTOS'A KADAR TEKLİF VERİLEBİLECEK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, 21 Ağustos'ta yapılacak ihaleye 20 Ağustos'a kadar teklif verilebilecek. İhaleye AŞ ya da limited şirket olarak kurulmuş bulunan tüzel kişiler katılabilecek.

2055 YILINA KADAR MADEN RUHSATLARI BULUNUYOR

Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü bünyesinde; Yunus Emre Termik Elektrik Santrali başta olmak üzere toplam 31 adet arsa ve maden sahası, 23 Haziran 2055 yılına kadar tesis edilmiş bulunan üst kullanım izni ile maden ruhsatları bulunuyor.