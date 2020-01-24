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TJK, 6.8'lik depremin ardından Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı

Türkiye Jokey Kulübü, Elazığ'da gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından Yurtbaşı ilçesindeki hipodromu depremzedelere açtı.

24.01.2020 22:47 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:09
TJK, 6.8'lik depremin ardından Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı

, 'ın ilçesinde gerçekleşen ve birçok ilde hissedilen 6.8'lik depremin ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için, Elazığ'ın ilçesinde bulunan Hipodromumuz; misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır." ifadelerine yer verildi.


Haber Videosu

: TJK, 6.8'lik depremin ardından Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı
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