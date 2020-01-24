: TJK, 6.8'lik depremin ardından Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı

24.01.2020 22:47 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:09

Türkiye Jokey Kulübü, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gerçekleşen ve birçok ilde hissedilen 6.8'lik depremin ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için, Elazığ'ın Yurtbaşı ilçesinde bulunan Hipodromumuz; misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır." ifadelerine yer verildi.

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