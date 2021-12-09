Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar

Sigara fiyatlarına üst üste zam gelmeye devam ediyor. Dün P.M. grubuna ait sigaralara zam gelirken bugün de JT. ve TT. grubuna ait sigaralara zam geldi.

AYBAŞ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sigaraya gelen zamları Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medyadan duyurdu. Üst üste paylaşımlar yapan Aybaş, paylaştığı listelerle yeni fiyatları duyurdu.

2'ŞER TL ZAM

P.M. grubuna 2 TL zam geldi. Fiyat artışı sonrası grubun en ucuz sigarası 17,50'ye, en pahalı sigarası ise 25 TL oldu.

JT. grubuna da 2 TL zam geldi. Fiyat artışı sonrası grubun en ucuz sigarası 17,50 TL'ye, en pahalı sigarası ise 40 TL oldu.

Son zam ise TT grubuna geldi. Zam sonrası grubun en ucuz sigarası 14 TL, en pahalı sigarası ise 19 TL'ye çıktı.

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