Tire İnciri Özel Kurutma Yöntemiyle Değer Kazanacak

Tire ilçesinin Başköy, Akmescit, Musalar ve Somak mahallelerinde başlatılan "Tire'nin Organik İncirlerini Tünelde Kurutuyoruz, Kalitesini Koruyoruz Projesi" ile ilçede yetişen incirin değerinin arttırılması hedefleniyor.



Projenin Başköy Mahallesi'nde yapılan tanıtım toplantısında proje ile ilgili sunumlar yapılarak üreticiler bilgilendirildi.



Toplantıda konuşan Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, projenin Tire incirine değer katacağını söyledi.



Tanrıseven, incirin bölge açısından önemli bir ekonomik değer olduğuna dikkati çekerek, "Tünelde kurutma projesini yürekten destekliyorum, çünkü bu proje sayesinde üreticilerimiz daha fazla para kazanabilecek. Bu projemizin sadece Başköy'de değil bütün diğer incir üreten köylerimize yaygınlaştırılmasını istiyorum. İzmir ilinde en fazla incir üreten ilçe Tire'dir." dedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mutlu Tıraş da ilçenin önemli miktarda incir potansiyeli olduğuna işaret ederek, "İlçemizde verimli ağaç sayısı 456 bin civarında. Bu sayı ile İzmir'de en fazla incir üreten ilçeyiz. Üretimin büyük çoğunluğu organik tarım." diye konuştu.



Tünel sisteminde incir kurutmanın geleneksel naylon üzerinde kurutmaya göre dava avantajlı olduğunu vurgulayan Tıraş, tünel sisteminde incirin hava alabileceğini, ancak sinek, böcek gibi zararlıların yanı sıra tozun incire temas edemeyeceğini kaydetti.