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Türkiye, Dereli, Ekonomi, Güncel

Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek

Tink Okulları CEO'su Zeynep Dereli Covid-19 salgınından dolayı eğitim öğretimin aksamaması için herkese ücretsiz online eğitim vereceklerini duyurdu.

17.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:06
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek

Türkiye'nin, ilk ve tek teknoloji okulları kısa adı Tink olan "Teknoloji ve İnsan Kolejleri" öğrencilerin Covid-19 salgını sırasında eğitim ve öğretimlerinin aksamaması için uzaktan eğitim platformunu ücretsiz olarak tüm öğrencilere açtı.

Online derslere katılmak için yalnızca bir formu doldurmanın yeterli olduğunu söyleyen Tink Kurucusu Zeynep Dereli "Covid-19 salgını uzun zamandır tekrar ettiğim ve Dijital Yerliler kitabımda da yer verdiğim çok önemli bir toplumsal konuyu gündemimize taşıdı. Nitelikli eğitim ve öğretime erişimde fırsat eşitliği yaratmak için el birliği ile çalışmamız gerekiyor. Dijital çağda teknolojiyi kullanarak uzaktan eğitim imkânlarını sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Keşke bunu sağlık riski nedeniyle zorunlu olarak yapmasaydık. Ama biz Tink olarak son 4 senedir bu çalışmaları yaptığımız için, elimizde ki kaynakları hazırlıksız olanlar ile paylaşmak istedik. Bu ülke ve bu evlatlar hepimizin. Tüm Tink ailesine özverili ve örnek çalışmalarından ötürü teşekkür ederim" dedi.

Zeynep Dereli

KAYIT SÜREÇLERİ ONLİNE ORTAMA TAŞINDI

Tink, ayrıca Covid-19 salgını sürecinde velilerinin ve veli adaylarının sağlığını riske atmamak için tüm kayıt süreçlerini online ortama taşıdı. Kayıt kabul sınavı, sanal okul turu, Müdür görüşmesi ve resmi kayıt işlemlerinin tamamını bilgisayardan yapılabiliyor. Tink kurulduğundan beri teknolojinin verdikleri eğitimin en doğal parçası olduğunu, online etütleri yaklaşık iki senedir yaptıklarını belirten Dereli, "Aynı proje üzerinde çalışan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz sanal ortamda bir arada çalışıyorlardı" dedi.

"ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARINI ÖLÇMEK ÇOK ZOR OLMUYOR"

Dereli, okulların zorunlu tatil edilmesinden hemen sonra online eğitime geçişte çok güzel bir model oluşan Tink'in bunu nasıl hayata geçirdiğini şu sözlerle açıkladı:

"Tüm eğitim öğretim süreçlerimizi teknoloji ile desteklediğimiz için hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz online eğitime geçişe hazırdı. Online eğitim müfredatını tamamen kendilerinin oluşturduğunu, bu anlamda Tink'teTürkiye'ye eğitim müfredatına örnek olabilecek bir model oluşturmak için çalıştık. Okulumuzda tüm kararları ortak akılla veriyoruz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile programımızı hayata geçirdik ve onların geri bildirimleri ile geliştirmeye devam ediyoruz. Öğretmenlerimiz her öğrencimizi derste mutlaka öğrenme sürecine dahil etmeye çalıştıkları için öğrencilerin derslere katılımı ve performanslarını ölçmek çok zor olmuyor."

"ÖĞRENCİLERİMİZ TENEFFÜSLERİNİ DE OKULDAKİ GİBİ YAPIYOR"

"Online eğitimin en büyük sorunun disiplin olduğunu ancak uzaktan eğitim doğru planlanır ve uygulanırsa disiplin sorununu minimuma iniyor" diyen Dereli, online eğitim sınıflarının işleyişiyle ilgili de bilgiler verdi. Dereli, "Tink'te öğrenciler daha önce uzaktan öğrenme süreçlerini kullandığı için şu anda evinin konforunda sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ile çok verimli bir öğrenme süreci geçiriyor. Öğrencilerimiz hafta içi her gün saat 10.00-15.30 arası dersler işleniyor. Sabah 9.00-10.00 arası da online etüt saati olarak kullanılıyor. Öğrencilerimiz teneffüslerini de okuldaki gibi yapıyorlar ve bu esnada kişisel ihtiyaçlarını gideriyorlar. Eğlenerek öğrenme ve proje bazlı çalışma ön plana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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