TİM Genel Sekreteri Kerem Alkin: Dünya birçok önemli sorunla başa çıkmaya çalışacak

20.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:30

Bu yıl ilk defa yapılan Marmara Ekonomi Kongresi'nde konuşan TİM Genel Sekreteri Kerem Alkin, siber saldırılar, eksik istihdam sorunu, enerji fiyat şokları, sosyal istikrarsızlıklar, küresel doğal afetler, altyapı sorunları gibi meselelerin dünyayı etkisi altına alacağını söyledi.