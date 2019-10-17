Ticaret Bakanı Pekcan'dan esnafa kredi müjdesi: Ödeme sürelerini 5 yıla çıkarıyoruz

17.10.2019 17:32

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan esnafın çektiği kredilere ilişkin müjdeli bir haber geldi. Pekcan, kredilerin ödeme sürelerinin uzatılacağını söyledi. Pekcan konu hakkında şunları söyledi:

"4 YILDAN 5 YILA ÇIKARIYORUZ"

"Esnafımız çektiği krediyi ister 3, ister 6 ayda ödesin, ödeme sürelerini 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz.

"HALKBANK KOMİSYON ALMAYACAK"

Halkbank, 100 bin TL'ye kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyonu almayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek."