Ticaret Bakanı Pekcan'dan esnafa kredi müjdesi: Ödeme sürelerini 5 yıla çıkarıyoruz
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafın çektiği kredilerin ödeme sürelerinin 4 yıldan 5 yıla çıkarılacağını söyledi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan esnafın çektiği kredilere ilişkin müjdeli bir haber geldi. Pekcan, kredilerin ödeme sürelerinin uzatılacağını söyledi. Pekcan konu hakkında şunları söyledi:
"4 YILDAN 5 YILA ÇIKARIYORUZ"
"Esnafımız çektiği krediyi ister 3, ister 6 ayda ödesin, ödeme sürelerini 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz.
"HALKBANK KOMİSYON ALMAYACAK"
Halkbank, 100 bin TL'ye kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyonu almayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek."