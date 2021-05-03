Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "(18,8 milyar dolarlık ihracat) Bu değer ile tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamını ve ayrıca tüm yılların...
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "(18,8 milyar dolarlık ihracat) Bu değer ile tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamını ve ayrıca tüm yılların...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: '(18,8 milyar dolarlık ihracat) Bu değer ile tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamını ve ayrıca tüm yılların...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "(18,8 milyar dolarlık ihracat) Bu değer ile tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamını ve ayrıca tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "(18,8 milyar dolarlık ihracat) Bu değer ile tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamını ve ayrıca tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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