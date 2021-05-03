Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "(18,8 milyar dolarlık ihracat) Bu değer ile tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamını ve ayrıca tüm yılların...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "(18,8 milyar dolarlık ihracat) Bu değer ile tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamını ve ayrıca tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik.