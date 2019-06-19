THY'nin ilk 'rüya uçağı'nın görüntüleri yayınlandı, 25 Haziran'da İstanbul'da olacak(2)

Türk Hava Yolları'nın (THY) 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ının görüntüleri de yayınlandı. 300 yolcu kapasiteli uçağın özellikle business koltukları dikkat çekti. 25 Haziran salı günü İstanbul'da olacağı öğrenilen uçak Türkiye'de ilk uçuşunu 8 Temmuz pazartesi saat 08: 35'de İstanbul'dan Antalya'ya yapacak.

ABD'nin Boeing firmasından 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet Boeing 787-9 tipi yolcu uçağını filosuna katacağını daha önce açıklayan Türk Hava Yolları teslim alacağı ilk B787-9'ın kabin içi ve dışının görüntüleri de yayınlandı.Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "B787-9 Dreamliner 1-2-1 konfigürasyonda koridor erişimi olan konfor eviniz business koltuklar, uzun yolculuklar için konforu artıran özel basınçlandırılmış ve sessiz iç kabin, daha geniş, yeni nesil, elektronik karartma özelliğine sahip pencereler. O uçak geliyor. THY, siz değerli misafirlerini en iyi uçaklar ile buluşturmak için "durmak yok " vizyonu ile kalite ve büyüme yolculuğuna devam ediyor. B787-9 " Dreamliner" uçağı bu ay içinde filomuza katılacaktır. Yepyeni özellikleri ile sizlerin hizmetinde olacak" açıklamasını yaptı.

25 Haziran salı günü İstanbul'da olacak

Kompozit malzemeleri gövde ve kanadı da içeren ana yapısının yüzde 50'sini oluşturan 'rüya uçak' olarak adlandırılan Boeing 787-9 tipi uçakların ilki 24 Haziran pazartesi günü ABD'den Türkiye'ye yola çıkacak.25 Haziran salı günü İstanbul'a getirilecek olan uçak TC-LLA kuyruk tescili aldı. Dreamlinar'ların 3'ü temmuz, kalan 2'si ise ağustos aylarında filoya katılacak.

Yeni tasarımı ile dikkat çekecek

Yolcu konforunun artırılması hedefiyle uçağın business sınıfı tasarımında önemli değişiklikler var. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise her koltuktan koridora çıkış olması. Ayrıca yeni nesil kabin eğlence sistemleri ile uzun yolculukların daha konforlu geçmesi amaçlanıyor. THY'nin Boing 787-9 tipi uçağının business sınıfı 30, ekonomi sınıfı ise 270 yolcudan oluşuyor.Yeni kabin içi tasarımla ilk defa 1-2-1 konfigürasyonda tüm yolculara koridor erişimi imkanı sunulacak.Yeni tasarımda karartılabilen pencereler, daha geniş uçak penceresi, özel aydınlatma, özel Comfort Zone, basınçlı kabin(pressured cabin) özelliği ve tuvaletlerde yenilikler yapıldı.

Yüzde 20 daha az yakıt tüketiyor

Boeing 787-9 tipi uçağın uzunluğu 63 metre, kanat genişliği 60 metre ve yüksekliği 17 metre...Uçağın menzili ise 14 bin 140 kilometre.Boeing 787'lerin günümüzün aynı büyüklükteki uçaklarından yüzde 20 daha az yakıt tükettiği, diğer uçaklara kıyasla yüzde 20 ile yüzde 45 arasındaki oranda daha çok kargo taşıyabildiği belirtiliyor.

İlk tarifeli uçuşunu Antalya'ya 8 Temmuz'da yapacak

THY'nin ilk Boeing 787-9 uçakları teslim alındıktan sonra kısa süre iç hatlarda uçacak. Daha sonra ise Bali, Bogota-Panama, Washington ve Atlanta hatlarına da tahsis edilecek. THY'nin ilk Boeing 787-9 tipi uçağı 8 temmuz da saat 08: 35'de TK2410 sefer numarası ile İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya uçacak. 1 saat 30 dakika sürecek uçuşun programına Boeing 787-9 tipi uçağın girdiğini öğrenen yolcular ise ilk tarifeli uçuşta yer almak için sefere ilgi gösterdiği öğrenildi.Uçuş programına göre THY'nin Boeing 787-9 tipi uçaklarının ilk dış hat uçuşları 17 Temmuz'da İstanbul'dan Denpasa'ya (Bali), 8 Ağustos'ta İstanbul'dan Washington'a, 10 Eylül'de İstanbul'dan Bogota-Panama City'ye ve 11 Eylül'de de İstanbul'dan Atlanta'ya olacak. (Fotoğraflı)

- İstanbul

Kaynak: DHA