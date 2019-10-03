THY'den Hamidiye su açıklaması: İptali THY değil, THY'nin yer hizmetleri veren şirketi TGS yapmıştır

03.10.2019 11:20

İBB Başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından Hamidiye su sözleşmelerinde iptaller yaşanmaya devam ediyor.4 devlet kurumunun sözleşme iptali sonrası Kadir Has Üniversitesi ve Deniz Bank gibi kurumlar da Hamidiye su almaktan vazgeçti.

Son günlerde THY'nin de sözleşmesini feshettiğine dair haberler yapıldı. Ancak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyla ilgili bir açıklama yaparak iddianın doğru olmadığını belirterek, "İptali THY değil, THY'nin yer hizmetleri veren şirketi TGS yapmıştır." diyerek iddiaları yalanladı.

Habertürk gazetesinden Fatih Altaylı'yı telefonla arayarak bilgi veren Yahya Üstün'ün açıklamasını Altaylı köşesine taşıdı. Altaylı "THY Hamidiye Su'yu bırakmadı" başlıklı yazısında görüşmeden şu detayları paylaştı:

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün

"HAMİDİYE'Yİ BIRAKMIŞ DEĞİLİZ"

"THY'nın Hamidiye Su almaktan vazgeçip, Fransız Danone'a ait Sırma Su'ya geçtiği günlerdir konuşulup duruyordu.

Sadece THY'nin değil, pek çok kamu kurumunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi işletmesi olan Hamidiye Su satın almaktan vazgeçtiği ortaya çıkıyordu.

Belediye AK Parti'den gidince, belediyenin suyundansa, yabancı şirketlerin elindeki sulara geçilmesi "yerli ve milli" hassasiyetlerin öne çıkarıldığı günlerde çokça eleştiriliyordu.

Dün de ben oldukça ağır sayılabilecek bir yazı ile bu durumu eleştirdim.

Türk Hava Yolları'nın bu yaptığının hazımsızlık olduğunu söyledim.

Akşam saatlerinde THY'nin Basın Müşaviri Yahya Üstün aradı.

Benim THY'yi eleştiren yazımı sabah saatlerinde okumuş.

Ancak işe güce dalınca ancak akşam saatlerinde aramak mümkün olmuş.

"Bu konu ile bilgi vermek istiyorum" dedi.

Ve anlattı:

"Hamidiye Su'yu bırakıp Sırma'ya geçen kuruluş THY değil. THY'nin yer hizmetleri veren şirketi TGS'nin ofislerinde Sırma'ya geçildi. Eskiden buraya Hamidiye'den damacana su alınırmış. Şimdi Sırma alacaklar. Bunun dışında bir değişiklik yok."

Şaşırdım.

"Peki Yahya Bey günlerdir THY'nin Hamidiye Su'yu bıraktığı pek çok kamu kuruluşunun da aynı şekilde Hamidiye'den vazgeçtiği söyleniyor. Hiçbir yalanlama da görmedim" dedim.

"Siz yazınca yanıt verme gereği duyduk. Detay vermek gerekirse, THY uçaklarında ekonomi sınıfında ikram tepsilerinde yıllardır Hamidiye Su'yun bardak suları verilirdi. Bundan böyle de aynı Hamidiye Su verilmeye devam edecek. 1,5 litrelik pet şişeler ise eskiden beri Sırma'dan alınırdı. Onlar da Sırma'dan alınmaya devam edecek. Hiçbir değişiklik yok. Dün hangi sular ikramda yer alıyorsa, bugün de aynı sular ikram ediliyor. Hamidiye'yi bırakmış değiliz"

Doğrusu sevindim.

Hamidiye babamın suyu değil.

Ama THY'nin bir hazım sorunu olmaması sevindirici."