Thodex mağdurları Haberler.com'a anlattı: İlk işlemde 300 TL kar yaptı, ikinci işlemde arkadaşının 8 bin TL'sini kaptırdı

Binlerce Thodex mağdurundan biri yaşadıklarını Haberler.com'a anlattı. Hayatında ilk defa kripto para yatırımı yapmak için Thodex'e üye olduğunu belirten mağdur, dakikalar içinde 300 TL kar yaptığını söyledi. Yaptığı işlemin aynısını yapması için arkadaşının 8 bin TL gönderdiğini aktaran mağdur, ne yazık ki arkadaşının kendisi kadar şanslı olmadığını ve parasının dolandırıldığını anlattı.

Yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, 400 bin kişiyi dolandırarak 2 milyar dolar vurgun yapması Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Özer paraları alıp Arnavutluk'a kaçarken arkasında bıraktığı mağdurların hayatı ise altüst oldu. Binlerce kişinin huzuru kalmadı.

BİRÇOK MAĞDUR YAŞADIKLARINI YAZDI

Mağdurların bir kısmının aile yaşantısı bozuldu, bir kısmı ise intihar edecek duruma geldi. Haberler.com olarak biz de mağdurlara destek olmak için sitemizde "Thodex mağdurları yaşadıklarınızı yazın, yayınlayalım" başlığı açtık. Birçok mağdur bize yazmaya başladı.

ARKADAŞI KENDİSİ KADAR ŞANSLI DEĞİLDİ

Bize ulaşan bir Thodex kullanıcısı, başından geçen olayı ve hayatında ilk kez yaptığı kripto yatırımını anlattı. 2 bin TL yatırımla 300 TL kar ettiğini belirten mağdur, arkadaşının ise 8 bin TL'sinin buhar olduğunu söyledi.

Mağdur okuyucumuz yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Hayatımda ilk kez kripto para almak için Thodex'e üye olup para yatırdım hem de sitenin kapatıldığı, sahibinin kaçtığı gün bunu yaptım. 2 bin TL hesaplarına gönderip LTC kripto parasını aldım. Arkadaş aracılığı ile onu başka bir kripto para borsasına gönderdim. Aynı gün paramı çektim, aradaki kur farkından 300 TL kar ettim. Bu işlemi bana yapan arkadaşım 8 bin TL gönderip aynı işlemi yapmak istedi; ama onun parası gelmedi, maalesef gitti. Akşam site kapandı sahibi kaçtı. Hala hayretler içindeyim, madem vurup gideceklerdi benim paramı neden gönderdiler bilmiyorum."