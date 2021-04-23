Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda, biraz durgundu
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda, biraz durgundu

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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 391 kişiyi 2 milyar dolar dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçması gündeme bomba gibi düştü. Oğlunun büyük vurgunuyla ilgili konuşan baba Zülküf Özer, "Bize gideceğini söylemedi, biraz durgundu. 'Ufak tefek sorunlarım var dua edin, kendime bir ortak bulabilirim hayırlısı olsun' dedi" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığını yapan Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası Zülküf Özer konuştu.

HaberTürk'ün haberine göre; oğlunun büyük vurgunuyla ilgili konuşan baba Zülküf Özer, "Vallahi benim televizyonlardan haberim oldu ama dün bütün televizyonlar geleceğini söylüyor. Ben kendisiyle ne görüştüm ne de konuştum. Beni aramıyor. Ben hiç ihtimal vermiyorum, inanamıyorum. Kendisi bizimle yaşıyordu ama annem 100 yaşında olduğu için pandemi sebebiyle çok gelip gitmiyordu" dedi.

"UFAK TEFEK SORUNLARIM VAR DUA EDİN"

Lüks hayatı ve reklamlarında oynattığı ünlü isimlerle de ismi anılan Fatih Özer ile ilgili babası, "Bu olay olmadan önce bir pazar günü bize iftar yapmaya gelmişti; ancak hiçbir şey söylemedi ya da herhangi bir eşyasını almadı. Bize gideceğini söylemedi, biraz durgundu, 'ufak tefek sorunlarım var dua edin, kendime bir ortak bulabilirim hayırlısı olsun' dedi" ifadelerini kullandı.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda, biraz durgundu
Zülküf Özer

31 MİLYON LİRASINA EL KONULDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Faruk Fatih Özer'in Türkiye bankalarındaki 31 milyon lirasına da el konulduğunu açıkladı.

ŞU ANA KADAR 62 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır" denildi.

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NE OLMUŞTU?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık vurgun ile yurt dışına kaçtığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Avukat Abdullah Üsame Ceran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusunda, Koineks Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in sahip olduğu şirket tarafından 20 Eylül 2017'de kurulan Thodex isimli kripto para borsasında, yaklaşık bir haftadır banka hesaplarına para çekme hususunda aksaklık yaşandığı, sürecin, borsanın tamamen işleme kapanmasıyla devam ettiği vurgulanmıştı.

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