Milyonlarca dolarlık vurgun yapan Kripto Tosuncuk'la ilgili bomba iddia: Operasyonda sona yaklaşıldı
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Milyonlarca dolarlık vurgun yapan Kripto Tosuncuk'la ilgili bomba iddia: Operasyonda sona yaklaşıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Kripto para borsasını sarsan Thodex vurgununa ilişkin yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşanıyor. Arnavutluk'a kaçan ve "Kripto Tosuncuk" olarak anılan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin operasyonun birkaç gün içinde tamamlanacağı iddia edildi. Yakalandığı anda Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak olan Özer'in işlemlerinin ardından İnterpol'e teslim edileceği ve 48 saat içinde Türkiye'ye iade edileceği aktarıldı.

Yaklaşık 400 bin kişiyi dolandıran ve 108 milyon dolarla kayıplara karışan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer her yerde aranıyor. En son Arnavutluk'ta olduğu belirlenen Özer'in yakalanması için tüm operasyonlar titizlikle yürütülüyor.

OPERASYON 4 ÜLKEDE DEVAM EDİYOR

Arnavutluk'taki operasyona destek için giden Türk polisi geri döndü. Gözler şimdi, bu ülkeden gelecek açıklamaya çevrildi. Faruk Fatih Özer'i yakalamak için başlatılan operasyon Başkent Tiran merkezli 4 ülkede devam ediyor.

TRT Haber'in üst düzey emniyet kaynaklarından aktardığına göre, operasyonun birkaç gün içinde tamamlanması planlanıyor.

İADESİ 48 SAAT İÇİNDE YAPILACAK

Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak.

Kırmızı bültenle aranan Özer'in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde de Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek.

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Milyonlarca dolarlık vurgun yapan Kripto Tosuncuk'la ilgili bomba iddia: Operasyonda sona yaklaşıldı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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