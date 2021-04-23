Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kırmızı bülten
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kırmızı bülten

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kırmızı bülten çıkarıldıEmniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22.04.

 THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kırmızı bülten çıkarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Ayrıca kırmızı bülten işlemleri yürütülürken söz konusu şahsın yakalanması ve gözlem altına alınması için dün gündüz saatlerinde Emniyet Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Aktaş Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu da yine dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Sn. Bledar Cuci ile telefon görüşmesi yapmışlardır" ifadeleri yer aldı.

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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kırmızı bülten
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kırmızı bülten
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kırmızı bülten
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e kırmızı bülten

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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