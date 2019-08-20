Türk Hava Yolları'ndan Radamel Falcao yalanlaması!

Türk Hava Yollarının yer hizmetleri iştirakçisi Turkish Ground Services, sosyal medyadaki Falcao'ya ait olduğu iddia edilen bilet görselinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

20.08.2019 21:45
Türk Hava Yolları'ndan Radamel Falcao yalanlaması!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki dünyaca ünlü futbolcu Falcao'nun Türkiye'ye gelişine ilişkin sosyal medyada bilet görselinin yayınlanmasına ilişkin Türk Hava Yollarının yer hizmetleri iştirakçisi Turkish Ground Services (TGS) açıklama yaptı.

"UÇUŞ DETAYLARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bilet görselinin gerçeğini yansıtmadığının anlatıldığı açıklamada, "Bugün (20 Ağustos) bazı sosyal medya kanallarında, yolcu rezervasyon sistemimize ait görüntüler paylaşılmıştır. Rezervasyonda bahsi geçen yolcu ismi ve uçuş detayları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Türk Hava Yolları'ndan Radamel Falcao yalanlaması!
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)

  • KENAN:
    Tamamen komediye döndü bu iş resim çekmeler almaya gidiyoruz vs vs iyi olsaydı monaco küme düşmemeye oynamazdı bırakmazdı inşallah gelir gülmeye devam ederiz
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • FARUK NAZ:
    gerçeği yansıtsın veya yansıtmasın thy için ucuz konular değil mi bunlar? ne diye böyle bir açıklama yapıyorsunuz. oldu o zaman thy''ye bir sorum var şimdi sorucam ve yarın mutlaka soruma cevap vermeniz için basın açıklaması yapmanızı bekliyorum ey thy. . sorum şu: iki kere iki?
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.