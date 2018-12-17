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Tgrt Haber Ekonomi Haberleri Müdürü Celal Toprak Oldu

TGRT Haber Ekonomi Haberleri Müdürü görevine Celal Toprak getirildi.

Tgrt Haber Ekonomi Haberleri Müdürü Celal Toprak Oldu

TGRT Haber Ekonomi Haberleri Müdürü görevine Celal Toprak getirildi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak, TGRT Haber Ekonomi Haberleri Müdürü olarak göreve başladı. EGD'den yapılan açıklamada "Ekonomi Gazetecileri Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak TGRT Ekonomi Haberleri Müdürü olarak göreve başladı. Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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