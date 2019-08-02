TFF Süper Kupa biletleri satışa çıktı

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Süper Kupa maçı biletlerinin bugün saat 11.00'de, Passolig üzerinden satışa sunulduğu belirtildi. Açıklamada, Akhisarspor taraftarlarına Kapalı ve Kuzey tribünler; Galatasaray taraftarları için ise Maraton ve Güney tribünlerin tahsis edildiği bildirildi. Karşılaşma için sadece e-bilet satışı yapılacağı, kişi başı bilet satın alma limitinin 3 adet olarak belirlendiği kaydedildi.

Bilet fiyatları şöyle:

Akhisarspor tribünleri: Kapalı Tribün: 100 TL, Kuzey Tribün: 50 TL; Galatasaray tribünleri: Maraton Tribünü: 100 TL, Güney Tribünü: 50 TL.

Kaynak: DHA