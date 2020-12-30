TFF Süper Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa 2020, 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa maçının yeri ve tarihi belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda TFF Süper Kupa 2020'nin 27 Ocak 2021 Çarşamba günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı. 2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir FK ile 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor takımları arasında yapılacak TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati 20.45 olarak belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı