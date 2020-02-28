TFF Sağlık Kurulundan futbol kamuoyuna koronavirüs bilgilendirmesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, futbol kamuoyuna yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, futbol kamuoyuna yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının birçok ülkede görülmesi nedeniyle korunma tedbirleri konusunda futbol kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğduğu belirtildi.
Açıklamada, Türkiye'de olası vakaların doğrulanmasının Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü Referans Laboratuvarının sorumluluğunda olduğu belirtilerek, "Şüpheli vakalar bulunduğunuz şehrin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmelidir. Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları (ateş, öksürük, aksırık, nefes darlığı v.b) bulunan vakalarda yeni tip koronavirüs enfeksiyonu göz önünde bulundurulmalıdır. Hastalığın kişiye bulaştıktan sonra bulguların ortaya çıkması 14 güne kadar uzayabilmektedir." ifadelerine yer verildi.
TFF Sağlık Kurulu, ayrıca koronavirüsten korunmanın yolları ve hastalığın görüldüğü ülkelere gidecek kişilerin yapması gerekenler hakkında da bilgi verdi.
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA