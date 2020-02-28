FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi
Haberler » Spor » TFF Sağlık Kurulundan futbol kamuoyuna koronavirüs bilgilendirmesi - Spor

TFF Sağlık Kurulundan futbol kamuoyuna koronavirüs bilgilendirmesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, futbol kamuoyuna yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

28.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:20
TFF Sağlık Kurulundan futbol kamuoyuna koronavirüs bilgilendirmesi

(TFF) Sağlık Kurulu, futbol kamuoyuna yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının birçok ülkede görülmesi nedeniyle korunma tedbirleri konusunda futbol kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de olası vakaların doğrulanmasının Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü Referans Laboratuvarının sorumluluğunda olduğu belirtilerek, "Şüpheli vakalar bulunduğunuz şehrin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmelidir. Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları (ateş, öksürük, aksırık, nefes darlığı v.b) bulunan vakalarda yeni tip koronavirüs enfeksiyonu göz önünde bulundurulmalıdır. Hastalığın kişiye bulaştıktan sonra bulguların ortaya çıkması 14 güne kadar uzayabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

TFF Sağlık Kurulu, ayrıca koronavirüsten korunmanın yolları ve hastalığın görüldüğü ülkelere gidecek kişilerin yapması gerekenler hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler