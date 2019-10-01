TFF'nin Suat Arslanboğa kararından sonra şok sözler: Türkiye'de hakemlik bitmiştir

TFF'nin Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetmesine eski hakem Erman Toroğlu ve Bünyamin Gezer sert tepki gösterdi. Gezer, "Bugünden itibaren Türkiye'de hakemlik bitmiştir. Bugünden itibaren büyük takımların maçlarına çıkan her hakem tedirgin çıkacaktır." dedi.

01.10.2019 17:48
TFF'nin Suat Arslanboğa kararından sonra şok sözler: Türkiye'de hakemlik bitmiştir

TFF, Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetti. Arslanboğa, Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın VAR hakemiydi. TFF'nin bu kararı sonrası eski hakem Erman Toroğlu ve Bünyamin Gezer çarpıcı yorumlarda bulundu.

TRT Spor'a bağlanan Bünyamin Gezer, "Şu anda şok oldum. Türkiye'de herhalde profesyonel hakemlik fiilen bitmiştir. Onu gözlemliyorum, hissediyorum. Miladı bilmiyorum ama eski bir hakem olarak son derece üzgünüm. Eğer Zekeriya Alp, MHK'dan habersiz TFF Yönetim Kurulu böyle bir karar almışsa Zekeriya Alp'in şu an itibariyle istifası gerekir. Çünkü güven kalmamıştır." dedi.

Bünyamin Gezer

SUAT ARSLANBOĞA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Gezer, "Eğer aniden sezon ortasında bir sözleşmeyi bitiriyorsanız altını doldurmalısınız. Atıyorum maç satmak gibi ağır bir ithamın olması lazım. Eğer böyle bir itham varsa. TFF'den şunu bekliyorum. Savcılığa Suat Arslanboğa hakkında suç duyurusunda bulunulması lazım." diye konuştu.

TOROĞLU'NDAN FLAŞ İDDİA

A Spor'a bağlanan Erman Toroğlu ise "Galatasaray, Fenerbahçe yenseydi Alanyaspor-Fenerbahçe maçı tekrar edilirdi. Bu işler tuhaf, Galatasaray Başkanı ceza heyetine gönderiliyor ve 'Galatasaray Başkanı'na ceza verilmeyecek' diye açıklama yapılıyor. İki gün sonra Fenerbahçe Başkanı'nın cezası kaldırılıyor. Bu nasıl iş? İnsanları aptal yerine koyuyorlar." ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR (12)

  • KARTAL03:
    TFF den kurtulma cabalari masaya konulmali böyle gitmez futbol kimin eline düsmüs görün yaziklar olsun herkese bunlara o masayi birakanlara.
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  • MEHMET:
    Türkiyede hakemlik bitmiş sanki futbol varmı ki hakemlik bitsin böyle başa böyle tarak kendinizi kandırmayın şampiyon takım bile avrupadaki en alt ligde oynasa küme düşer
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  • KORKANINÇOCUĞUOLMAZ:
    Hakemliği iptal edildiyse kural hatası var. Kural hatası varsa tekrar edilmeli ama hepsini geç bu ülkede ne hatalar oldu kadıköyde fenevi kaç kere kurtardılar. FENERASYON İŞ BAŞINDA !!
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  • DOĞRU BİLGİ:
    BJK-BAŞAK MAÇINDAN İPTAL ETMİŞLER HAKEMLİĞİNİ BJK Lİ SUATIN.
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  • ADINIZI YAZIN:
    kac senedir ayni olaylarla karsilasiyoruz beyler hakemde tff rasyonuda sikenin icindeler bu kadar bunu dusununbaska seylerle ugrasmayin
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  • TARAFSIZ FUTBOLSEVER:
    BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN DOLAYI İSE FESHEDİLMESİ SONUNA KADAR DOĞRU , MHK BAŞKANININ ASLANI HALİS ÖZKAHYA DA O MAÇIN VAR HAKEMİYDİ, ONUN DA SÖZLEŞESİ FESHEDİLMELİ YANİ KARAR DOĞRU AMA EKSİK.
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  • KOMIKSINIZ:
    TURK FUTBOLUNUN BAŞINDA NIHAT VE SELİM ODUĞU MUDDETÇE MASA BAŞI OYUNLAR BİTMEZ .TFF BU KARARDAN SONRA İSTİFA ETMELİDİR.
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