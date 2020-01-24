TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in, Türkiye Kupası kura çekimindeki "Sivas'ı çekme" sözü tepki çekti
Ziraat Türkiye Kupası'nda, bugün gerçekleşen kura çekimiyle çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olurken, kura çekimine TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in sözleri damga vurdu. Ali Düşmez, çeyrek finalde oynayacak ikinci takımın belirlediği kura çekiminde "Sivas'ı çekme" diye uyarıda bulundu. Düşmez'in bu uyarısı, kameralara yansıdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belli olduğu kura çekimi esnasında ilginç bir an kameralara yansıdı.
TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, çeyrek final kuralarının çekildiği sırada yanında bulunan federasyon görevlisine "Sivas'ı çekme" diye uyarıda bulundu. Düşmez'in bu uyarısı, kameralara yansıdı ancak uyarıya rağmen kura esnasında çekilen takım Sivasspor oldu.
SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ
Ali Düşmez'in "çekme" dediği Demir Grup Sivasspor, turnuvanın çeyrek finalinde, bir diğer Süper Lig ekibi Antalyaspor ile eşleşti. Bu eşleşmenin galibi yarı finalde, Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Ali Düşmez'in kameralara yansıyan bu uyarısı, sosyal medyada taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı.
İŞTE ÇEYREK VE FİNAL EŞLEŞMELERİ
Kura çekimi sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
İşte çeyrek ve yarı final eşleşmeleri;
ÇEYREK FİNAL
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
Trabzonspor - BB Erzurumspor
GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe
YARI FİNAL
Trabzonspor - Erzurumspor galibi > GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe galibi
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray galibi > Antalyaspor - Sivasspor galibi
Haber Videosu: TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in, Türkiye Kupası kura çekimindeki 'Sivas'ı çekme' sözü tepki çekti
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kupayı inatla izlemiyorum bu kupada her sene hedef fenerbahçe galatasaray finali sırf bir gece reytingde 1. olmak için 1 sene kurgu yapıyorlar bütün kuralar ayarlı ama buna rağmen süpriz sonuçları sahada engelleyemedikleri oluyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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lig de öyle her şey ayarlı ne zaman bu özel kanallar maçları yayınlamaya başladı futbolun yerini reyting decoder para kaygısı aldı kupada büyükler girdiği anda aman elenmesin diye hemen çift maç çeyrek finalde bile birbiririyle eşleşmesin hepsi devam etsin sonuna kadar maçlar izlensin diye seribaşı sistemi dünyada örneği yok başkaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır