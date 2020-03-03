TFF, Galatasaray'ın saat değişikliği talebini reddetti
Galatasaray'ın Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın saatinin değişikliğiyle ilgili yaptığı talep reddedildi. Sivasspor - Galatasaray maçı, 8 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın Sivasspor maçının erkene alınması talebini kabul etmedi.
Galatasaray, Sivas'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle 19.00'da oynanacak mücadelenin 16.00'ya alınmasını talep etti. TFF ise bu talebi kabul etmedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; maç saatinde 1 derece civarında olması beklenen sıcaklık, gündüz saatlerinde ise 16 derece olacak.
Galatasaray'ın geçen sezon BB Erzurumspor ile ilgili hava koşulları nedeniyle yaptığı başvuru da cevapsız kalmıştı.
AÇIKLAMA DIGITURK'TEN GELMİŞTİ
Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Katar'da açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın saatinin 19:00'dan 16:00'a alınması için talepte bulunduğunu kaydeden Saad Saleh Al-Hudaifi, "Galatasaray, Sivasspor maçının saat 16.00'da oynanmasını istiyor. Biz bu öneriye sıcak bakıyoruz. TFF temelde saat değişikliğine karşı değil ancak bunun için saat 19.00 slotuna başka bir büyük takımın maçını koyması gerekiyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın talebinin kabul görmesi için maç saatlerindeki değişiklikten etkilenecek tüm takımların onayına ihtiyaç var. Son kararı TFF verecek" ifadelerini kullandı.
Haber Videosu: TFF, Galatasaray'ın saat değişikliği talebini reddetti
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Fenevbahçe''liler görende şampiyonluk yarışında siz varsınız hadi sıranıza dönün sizin konuşabilmeniz için öncelikle bizle aynı yarışta olmalıydınız. Trabzon, Başakşehir , Sivas bu takımlar varken size iş düşmez :)) BÖYLE BİR ŞEY YOK YAAAAACevap Yaz Yayından Kaldır
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oha tff ye bak patronlarına rest çekti nasıl hayır dediler acaba?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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GS yine şaşırtmadı.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ulan fenev sen hala gonuşuyon mu?Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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zorlu bir sezon olacagını biliyoruz en kolay kazanacagı maçlardan birini oynayacaktır avucunu ovalayanlara sesleniyorum ovalamayın yalayın derim.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Sorarlarsa Galatasaray kollanıyor dersnizi. Bu sene kış döneminde Sivas tüm maçları 16:00 - 17:00 bandında oynadı. Galatasaray''a gelince 19:00. Geçen sene Erzurum''da yaptıkları gibi. . Nihat abileri Fener''e erken saat verir ama. . . Yine de farketmez. . Bu sene de ŞAMPİYON CİMBOM yazdıracağız.Cevap Yaz 14 9 Yayından Kaldır
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Bilgin yok konuşuyorsun. Bir bak bakalım kupa maçları da dahil böyle bölgelerde maçlar saat kaçta oynanmış mağdur edebiyatı yapmayı hocanızdan mı öğrendiniz ?4 1 Yayından Kaldır
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Farketmez TÜm ligin içinden geçeceğiz !Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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he he hocanın uşakları. . . . Stadınızdan çağıracak mısınız tekrardan Hakan ve Arif abini de çağır onlarda gelsinler.3 1 Yayından Kaldır
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TFF Yani baş harfi T ile başlıyor ama yanlış bir uygulama Y ile başlaması lazım GS gelince saatler değişmiyor başkasına gelince bu saat değişiyor burada kasıt var ve bunu ancak yavşaklar yapar YFF başında ise yavşak olduğuna göre karar onlara göre doğrudur. FAKAT neresini yırtarsa yırtsın federasyon bu FB ilk 5 e bile girmeyecek inşallah UEFA dan çok güzel bir ceza alarak 10 yıl Avrupa kupalarına katılamayacak mahalle takımından öteye gidemeyecekCevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır