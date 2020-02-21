TFF, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yapıldığını açıkladı
TFF, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yapılarak gerçek ve tüzel kişilere basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yaptı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yönetim kurulunun yaptığı değişiklikle, futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ile yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirildi.
Etik Kurulu Talimatı'nın "tahrik edici davranış ve etik ilkelerine aykırı açıklamalardan kaçınma" başlığındaki 12. maddesi, değişikliğin ardından şu şekilde oldu:
Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler;
a) Heyecanlı, kontrol dışı, ön yargılı ve suçlayıcı,
b) Kulüpler arasında çatışmaya yol açacak, dostane duyguları zaafa uğratacak,
c) Taraftarların ve izleyicilerin –çirkin ve kötü tezahürat da dahil olmak üzere- olumsuz tüm davranışlarını özendirecek, tahrik ve teşvik edecek beyan ve davranışlar ile,
d) Basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalardan bulunmaktan, kaçınmak zorundadır.
Haber Videosu: TFF, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yapıldığını açıkladı
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spor yazarları ve eski hakem bozuntuları düşünsün şimdi hepsine ceza gelecek Ali koç için çıkan yasa o hariç herkesi vuracak .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hah fb ceza geliyor biz bu kuralı değiştirdik diyip yine ceza verirlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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başkanımız konuştukça battıgı için böylesi bir karar alındıgına şaşımadım ;)Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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hayırdır beşiktaş aleyhine birşeymi çıkarmak için yaptılar değişikliğiCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Evet bu değişiklikler hep BJK aleyhine ve maç devam ederken yapılıyor bakalım ne çıkacak mesela ceza kurallarını değiştirip caner e ceza verdiler sonra eski haline getirdiler vs vsYayından Kaldır