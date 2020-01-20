: TFF eski başkanı Haluk Ulusoy: Yuvana hoş geldin Arda Turan

20.01.2020 23:26 | Son Güncelleme: 20.01.2020 23:38

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi İspanya'nın Barcelona Kulübünde olan Arda Turan'ın 2011'de ayrıldığı eski takımı Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi. Galatasaraylılığıyla bilinen Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy, Twitter hesabından "Hayırlı olsun evlat Arda Turan, yuvana evine hoş geldin" paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşım:

TERİM TÜM CAMİAYA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Bilindiği üzere sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'den herhangi bir istek gelmediğini açıklarken, Terim ise Arda'ya bir şans verilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda kararı kendisinin tek vermeyeceğini ve transferi tüm camianın istemesi gerektiğini kaydetmişti.

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