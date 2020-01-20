TFF eski başkanı Haluk Ulusoy: Yuvana hoş geldin Arda Turan
Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy, sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun evlat Arda Turan, yuvana evine hoş geldin" paylaşımında bulundu.
Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi İspanya'nın Barcelona Kulübünde olan Arda Turan'ın 2011'de ayrıldığı eski takımı Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi. Galatasaraylılığıyla bilinen Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy, Twitter hesabından "Hayırlı olsun evlat Arda Turan, yuvana evine hoş geldin" paylaşımında bulundu.
İşte o paylaşım:
TERİM TÜM CAMİAYA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
Bilindiği üzere sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'den herhangi bir istek gelmediğini açıklarken, Terim ise Arda'ya bir şans verilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda kararı kendisinin tek vermeyeceğini ve transferi tüm camianın istemesi gerektiğini kaydetmişti.
Haber Videosu: TFF eski başkanı Haluk Ulusoy: Yuvana hoş geldin Arda Turan
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NE ARDAYMIŞ ARKADAŞ. ZORLA YAMIYCAKLAR GS YACevap Yaz 12 7 Yayından Kaldır
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Ben burdan, diyarbakirdan bu haberle çıldırmış kahrolmus bulunuyorum mustafa cengiz bey rica ediyorum bu ise engel olun artik ne forma alirim evladima nede maçları izlerimCevap Yaz 17 9 Yayından Kaldır
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Bu adam o lüks hayatini devam ettirecek diye biz gs liler dert sahibi mi olalim inananilir gibi degil fatih hoca sanada yaziklar olsunCevap Yaz 21 10 Yayından Kaldır
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Biz gsliler dediğin kim? Sen ve aynadaki şaşkaloz mu? Ben de gsliyim ve sana zerre kadar katılmıyorum.arda geri dönüyor sen de git Kadıköy’e dön.11 10 Yayından Kaldır
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Ya bu taraftar istemiyoooorrr gelmesin yaCevap Yaz 15 13 Yayından Kaldır
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Ve bu Haluk Federasyon baskanligi yapti. Milletin hakkini yiye yiye Allah tokati vurdu oturuyor.Cevap Yaz 14 13 Yayından Kaldır
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eskiler gelmeye başladı bi eskiciliğimiz eksikti şimdi tamam oldu eskici cimbomCevap Yaz 25 29 Yayından Kaldır
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Tamam mafya tamamlandı ne kadar çirkef var hepsi biraraya geldi.Cevap Yaz 33 12 Yayından Kaldır
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zorLuna mı gitti kanatlı kardeş7 7 Yayından Kaldır
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Ruhsuz belhandanin oynadığı bu takımda arda turan tabiki olmalı yabancı sınırının olmasida yerli fulbolcularin çoğalması gerektiğinin bir kanıtıdır.Cevap Yaz 24 18 Yayından Kaldır