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TFF eski başkanı Haluk Ulusoy: Yuvana hoş geldin Arda Turan

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy, sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun evlat Arda Turan, yuvana evine hoş geldin" paylaşımında bulundu.

20.01.2020 23:26 | Son Güncelleme: 20.01.2020 23:38
TFF eski başkanı Haluk Ulusoy: Yuvana hoş geldin Arda Turan

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi 'nın Barcelona Kulübünde olan 'ın 2011'de ayrıldığı eski takımı Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi. Galatasaraylılığıyla bilinen eski başkanı , Twitter hesabından "Hayırlı olsun evlat Arda Turan, yuvana evine hoş geldin" paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşım:

TERİM TÜM CAMİAYA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Bilindiği üzere sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'den herhangi bir istek gelmediğini açıklarken, Terim ise Arda'ya bir şans verilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda kararı kendisinin tek vermeyeceğini ve transferi tüm camianın istemesi gerektiğini kaydetmişti.


Haber Videosu

: TFF eski başkanı Haluk Ulusoy: Yuvana hoş geldin Arda Turan
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HABER YORUMLARI (20)

  • EDA:
    Ben burdan, diyarbakirdan bu haberle çıldırmış kahrolmus bulunuyorum mustafa cengiz bey rica ediyorum bu ise engel olun artik ne forma alirim evladima nede maçları izlerim
    Cevap Yaz 17 9 Yayından Kaldır
  • OLAMAZ:
    Bu adam o lüks hayatini devam ettirecek diye biz gs liler dert sahibi mi olalim inananilir gibi degil fatih hoca sanada yaziklar olsun
    Cevap Yaz 21 10 Yayından Kaldır
  • ESKİ AÇIK SARI DESENE:
    Biz gsliler dediğin kim? Sen ve aynadaki şaşkaloz mu? Ben de gsliyim ve sana zerre kadar katılmıyorum.arda geri dönüyor sen de git Kadıköy’e dön.
    11 10 Yayından Kaldır
  • SEYFİ CEREN:
    Ruhsuz belhandanin oynadığı bu takımda arda turan tabiki olmalı yabancı sınırının olmasida yerli fulbolcularin çoğalması gerektiğinin bir kanıtıdır.
    Cevap Yaz 24 18 Yayından Kaldır
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