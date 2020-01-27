TFF'den, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesine ilişkin açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçına dair açıklama yaptı. TFF, erteleme kararını kendilerinin aldığını ve sadece bu maçın değil bölgedeki tüm maçların ertelendiğini belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu, tartışmalara neden olan BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenme kararıyla ilgili açıklama yaptı.
İşte TFF'nin "Tüm profesyonel ve amatör karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir." satırlarına yer verdiği açıklama:
"Depremin tarifi imkansız acılarını dindirmeye çalıştığımız ve dünyaya dayanışma örneği sunduğumuz bugünlerde, Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasının ertelenmesi ile ilgili kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği nedeniyle bir açıklama zorunluluğu doğmuştur.
"TÜM KULÜP BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞME YAPILDI"
Deprem sonrası çalışmalarımız hakkında 25 Ocak 2020 tarihli bilgilendirme ve erteleme duyurumuzda da açıkça ifade ettiğimiz üzere; merkez üssü Sivrice olan depremin ardından sadece söz konusu iki kulübümüzün başkanı ile değil bölgede bulunan tüm kulüplerin başkan ve temsilcileri, stadyum yetkilileri, resmi kurum ve kuruluşların görevlilerinin yanı sıra bölgeye maça gidecek takımlarımızla ilgili Yönetim Kurulu üyelerimiz temasa geçerek görüşmeler yapmışlardır.
"SADECE MALATYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI ERTELENMEDİ"
Yönetim Kurulumuz bu temasların ardından yaptığı değerlendirmeler sonucu, can kayıplarımızın yarattığı üzüntü, olağanüstü durum ve artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle sadece Btc Turk Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir.
Yapılan tüm görüşmelerde deprem ve devam eden artçı sarsıntılar sonucunda bölgede oluşan ortamın insan sağlığına ve karşılaşmaların huzurlu bir şekilde oynanabilmesine yönelik etkisi yönünde ifadeler kullanılmış ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm maçları erteleme kararında olduğu taraflara ifade edilmiştir.
Futbol ailemizin sağduyu içerisinde omuz omuza vererek, ülkemizi derin üzüntüye boğan depremin ardından Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için her zor zamanda olduğu gibi var gücüyle çaba göstermeye devam edeceğine yürekten inanıyoruz.
Kamuoyuna saygılarımızla.
Haber Videosu: TFF'den, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesine ilişkin açıklama
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bu fener yönetimi dümenden federasyonla aralarının kötü olduğu imajını verip kötü niyetlerini bu şekkilde kamufle ediyor ve çıkar sağlamaya çalışıyorCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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trabzonspora iftira atanlar eziktirler hayasızdırlar ahlak yoksunudurlar karakterleri depremin altında kalmıştırCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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TRABZON İSTEDİ DİYE OLDU. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ulan size söyleyecek laf bulamıyorum. önce şu 2010 da çaldığınız kupayı getirin .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ezikbahçeye ceza verceksiniz. . . biraz omurgalı olun. . .Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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MALATYANIN BAŞKANI FENEVİN GAZIYLA HATTİNİ AŞTI ŞİMDİDE CEVABINI ALDI.Cevap Yaz 14 10 Yayından Kaldır
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yalı çocuğu Ali koç. . . 3 puan, insan canından bu kadar önemli mi senin için. . verin 3 puanını şunlara alsınlar kupalarını. . vicdan denen birşey kalmamış bunlarda artık. .Cevap Yaz 11 7 Yayından Kaldır
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BU AÇIKLAMAYI YAPTIYSAN ŞİMDİ SIRASIYLA FENERBAHÇEYE VE MALATYAYA CEZA VER ÇÜNKÜ ORTAMI GERİP KAOS YARATTILARCevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
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KAMUOYUNDA BİLGİ KİRLİLİĞİ YOKTU FENERBAHÇENİN HER ZAMAN Kİ OYUNLARI SANKİ BİLMİYORLARDI TFF NİN İPTAL ETTİĞİNİ BESLENCEKLER YA BİŞEYLERE SIĞINACAKLAR YA TARAFTARLARININ GÖZÜNÜ BOYUCAKLAR YACevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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malatya başkanıda açıklasın maçı trabzon iptal etti bilgisini kendisine vereni. yoksa ceza verilmeli kamuoyunu yanlış bilgilendirip kaos oluşturmaktanCevap Yaz 10 Yayından Kaldır