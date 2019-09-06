TFF'den Fatih Terim'e verilen cezayla ilgili '19.05' açıklaması: Topluma izah edilmelidir

TFF'den Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 4 maçlık ceza ile ilgili açıklama geldi. TFF Başkan Vekili Bahçıvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "19.05" tartışmalarıyla ilgili "Topluma izah edilmelidir" dedi.

06.09.2019 13:47
TFF'den Fatih Terim'e verilen cezayla ilgili '19.05' açıklaması: Topluma izah edilmelidir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in adlığı 4 maç men cezasının 19.05'te açıklanmasına gelen tepkiler nedeniyle sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

"TOPLUMA İZAH EDİLMELİ"

Bahçıvan, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Açıklamanın saat 19.05'te yapılması topluma izah edilmelidir" ifadelerine yer verdi.

MUSTAFA CENGİZ: 19.05 YÜREĞİMİ YARALADI

Galatasaray'da Fatih Terim'in PFDK'dan aldığı 4 maçlık men cezası sonrası Sarı-Kırmızılı ekibin başkanı Mustafa Cengiz, "19.05 yüreğimizi yaraladı. Bunun soruşturulmasını istiyorum. Sorumlu ortaya çıkarılıp deklare edilmeli. Galatasaray ne kadar güçlenirse, rakiplerimiz de o kadar güçlenir. Tersine, rakiplerimiz ne kadar güçlü olursa, biz de o kadar üçlü oluruz" demişti.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı "Geçen sezon Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor diye bir ortam vardı. Geçen sene organize, ancak amatör bir kötülük gözlemliyorum demiştim. Bu sene profesyonelce yapıyorlar. Sözlerine alınmışlar demek ki, artık profesyoneller. Bunu bu maç için söylemiyorum. Bunların tek ilacı vardır, Galatasaray olarak bir bütün şeklide durabilmek" açıklaması sebebiyle PFDK tarafından 4 maç men cezası ve yardımcı antrenör Ümit Davala'ya, rakip takım taraftarına hakaret ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası verilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararının, Galatasaray'ın kuruluş yılına denk gelen saat 19.05'te açıklanması tartışmaları alevlendirmişti.

TFF'den Fatih Terim'e verilen cezayla ilgili '19.05' açıklaması: Topluma izah edilmelidir
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YORUMLAR (74)

  • ADINIZI YAZIN:
    Fenerbahce chp gibi birsey . . . ulkeyi karistirmak amaclayan hile ve duzenbazlikla kazanmak isteyen sahtekar bi kulup simdide federasyonu ele gecirmisler!!!
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • FRT:
    BÖYLE BİR DURUM HANGİ TAKIMIMIZA YAPILIRSA YAPILSIN HİÇ HOŞ DEĞİL. TFF BÜTÜN TAKIMLARIN FEDERASYONUDUR. AMATÖR DEN BÜTÜN LİĞLERLDEKİ TAKIMLARIN FEDARASYONU. . .
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  • FULL ASLAN:
    Fenevliler 28 şampiyonluğumuz var diyor bu ekstradan 9 şampiyonluğu bir tanesi dahil çıkıp anlatamıyor açıklayamıyor çünkü kendileri de inanmıyor böyle bir şey olduğuna ancak dalavereyle milleti nasıl Kandıra bilirsek çünkü bunların tarihleri hep yalan dolan geçin o işleri geçin
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  • SÜLEYMAN:
    Bu ülkede Türkiye liglerinde futbolda en çok penaltı kazanan takım fenerbahçedir. Ceza sahası içinde at kendini yere düt penaltı. bakın tüm yılların istatistiklerine görülür dolayısıyle PenaltıBahçe demek doğrudur.
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  • GSLİ:
    Önceden fenev transferlerini yaparken Beşiktaş''a Galatasaray''a Trabzon''a karşı transfer yapardı şimdi Fatih terim''e karşı transfer yapıyor nasıl olmuşsa terim bunların kafasındaki kılcal kabloları fena şekilde yakmış
    Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
  • EYLÜL:
    GALATASARAY İLK ÖNCE ŞUNUN CEVABINI VERSİN. . . GEÇEN SENE ALİ DÜRÜST TFF NEDEN İSTİFA ETTİ VE BİR GÜN SONRA NEDEN GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ. . . İKİNCİSİ APDURRAHİM ALBAYRAK ELİMDE HAKEMLERİN KONUŞMA KAYDI VAR DEDİ. . . SEZON BİTİNCE HEPSİNİ DİNLETECEĞİM DEDİ. . . NEREDE BUNLAR . . . . . HEYYYY MUSTAFA CENGİZ SİZ İLK ÖNCE BUNLARI AÇIKLAYIN ONDAN SONRA HESAP SORUN. . . . . . .
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  • CİHAT:
    şampiyon olmasalardı açıklayacaktı şampiyon olunca vazgeçti heralde:)))))
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  • GALATASARAYLI TARAFTARA CEVAP:
    işinize gelmeyince eylül arkadaşın yaptığı yorumu beğenmiyorsunuz. . . . mustafa ilk önce diğer konulara açıklık getirsin ondan sonra hesap sorsun. .
    5 10 Yayından Kaldır
  • CEVAP VER:
    Siz de önce yaptığınız şikelerin cevabını verin ki Türk milletinin içi rahat olsun
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